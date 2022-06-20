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Bitcoin 1 haftada yüzde 31 geriledi

20.06.2022 - 08:05
Bitcoin 1 haftada yüzde 31 geriledi | Genel Haberler

Arka arkaya gelen faiz kararları ve resesyon havası, yatırımcıların kripto paralardan kaçışını hızlandırdı. Bitcoin, 20 bin dolar seviyesine düşüşünün üzerinden çok geçmeden, 18 bin dolar seviyesine geriledi. En büyük kripto para birimi böylece, Aralık 2020’den bu yana ilk kez 18 bin doların altını görmüş oldu ancak düşüşün ardından 19 bir dolar seviyesine tekrar çıktı.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0.17 düşerek 836 milyar doların altına indi. Bitcoin’in bu seviyeye inmesiyle, son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı. 21 Mayıs 2022’de Bitcoin’in piyasa değeri 558,6 milyar dolar olurken, 19 Haziran itibarıyla 400 milyar doların altına geriledi.

AYI PİYASASI SÜREBİLİR

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinden diğer kripto para birimleri de olumsuz etkileniyor. Piyasa değeri açısından ikinci sırada gelen Ethereum, son bir haftada yüzde 32’den fazla değer kaybederek bin doların altına düştü. 13 Haziran’da en büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı. Aynı gün Binance de geçici süreliğine işlemleri durdurmuştu. Kripto para borsaları da düşüş trendinden olumsuz etkileniyor.

Kripto para borsası Coinbase, 14 Haziran’da çalışan sayısını yüzde 18 azaltacağını duyurdu. Bu durum da toparlanma beklentilerinin düşük olduğu algısına neden oldu. Bazı kripto madencileri de varlıklarını satmaya başladı. Konuyla ilgili uzmanlar, küresel ekonomideki etkilere dikkat çekerken; ülkelerin arka arkaya aldıkları faiz kararları, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere yaşanan belirsizlikler, kirpto paralarla ilgili yeterince kuvvetlenmeyen güven mesajları ve resesyon endişeleriyle zaten bir süredir devam eden ayı piyasasında çıkışın yakın olmayabileceğini söylüyor.

 


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