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BİST 50 endeksinde yukarı adım kuralı

14.09.2022 - 08:39 | Son Güncelleme :
BİST 50 endeksinde yukarı adım kuralı | Genel Haberler

BIST 50 Endeksinde bugün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul, bugün için geçerli olmak üzere BIST 50 Endeksinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasını kararlaştırdı. 

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu paylarda 14/09/2022 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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