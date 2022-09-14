Üç bakan toplandı: Fiyatlar incelenecek | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Nebati "Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık" dedi.

Gıda fiyatlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Ticaret Bakanı Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına katıldı. Toplantıda tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelendi ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim ŞENEL ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU'nun katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda; Komite üyeleri, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır.

Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin. sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır.

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