  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Binance'dan deprem bölgesindekilere 100 dolarlık BNB
‹ Önceki Haber Powell'ın konuşması altına yükseliş getirdi Powell'ın konuşması altına yükseliş getirdi Sonraki Haber › Borsa İstanbul işlemlere kapatıldı Borsa İstanbul işlemlere kapatıldı

Binance'dan deprem bölgesindekilere 100 dolarlık BNB

08.02.2023 - 09:50 | Son Güncelleme :
Binance'dan deprem bölgesindekilere 100 dolarlık BNB | Genel Haberler

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, deprem bölgesinde olan vatandaşlara 100 dolarlık BNB vereceğini duyurdu.

Binance, depremden etkilenen bölgelerde bulunan kullanıcılarına 100’er dolar değerinde BNB’yi airdrop ile dağıtacağını duyurdu. Yapılacak toplam bağış miktarının 5 milyon dolar olması hedefleniyor hedefleniyor.

Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da bağıştan faydalanacak kullanıcılar 6 Şubat’tan önce tamamlanmış olan Proof of Address (POA-Adres İspatı) yöntemiyle belirlenecek.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

“POA yönteminin belirli kısıtlamaları ve gelişim noktaları olabilse de şu an için depremden etkilenen kişilere hızlıca ulaşabilmek adına elimizdeki en güvenilir yöntem bu. Yapılacak toplam bağış miktarının 5 milyon dolar (veya 94.155.500 TL) olması beklenmektedir.

"Doğal afetler sonrasında, insanların tıbbi gereçler, gıda ve diğer zaruri ihtiyaçları için gereken fonlara erişimlerinin kısıtlı olabilmesi ihtimaline karşın hızlı, düşük maliyetli, uluslararası ve şeffaf işlemler sunması nedeniyle kripto transferleri afetzedelere finansal yardım ulaştırmak adına gitgide artan bir sıklıkta kullanılmaktadır.

“Binance Charity, herkesin bağış yapabileceği kamuya açık bir bağış adresi olarak kurulmuştur. Bu adrese gönderilecek olan dijital varlık bağış tutarları önce Türk Lirası’na dönüştürülüp daha sonrasında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması amacıyla devlet tarafından yetkilendirilmiş yardım derneklerine devredilecektir. Türkiye Deprem Yardımı fonuna yapılacak bağışlar için BTC, ETH, BNB, BUSD, XRP dijital varlıkları kabul edilmektedir.”

"PAYDAŞLARIMIZI YARDIM ELİ UZATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao ise yardıma ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Ayrıca, endüstrideki paydaşlarımızı bir kez daha bu kriz zamanlarında bir araya gelip yardım eli uzatmaya davet ediyoruz. Ekibimiz, Türkiye’de yer alan Binance kullanıcılarını ve ailelerini güvende tutmak ve gereken yardımı sağlamak için üzerine düşeni yapmaktadır. Binance bu zor zamanlarda kullanıcılarımızın yanındadır. Ek olarak, Türkiye'de bulunan topluluğumuza yardım etmek için gereken desteği verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
914 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.