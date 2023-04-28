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BigChefs halka arz oluyor

28.04.2023 - 07:17 | Son Güncelleme :
BigChefs halka arz oluyor | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu, BigChefs'in halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ (BigChefs) halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 100 milyon TL'den 107 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon TL pay ile LuxChefs S.a.r.l.’nin sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli, Gamze Hatice Cizreli'nin sahip olduğu 3,5 milyon TL ve Fethi Saruhan Tan'ın sahip olduğu 3,5 milyon TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde LuxChefs S.a.r.l.’nin 3 milyon TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 

1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 

BigChefs, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Marmaris, Bursa, Denizli, İskenderun, Eskişehir, Kayseri, Mersin, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere 60'ı aşkın şubede hizmet veriyor.

BigChefs kurucu ortağı Gamze Hatice Cizreli, en son katıldığı bir televizyon programında, 2023 yılına iyi başladıklarını, Almanya, Belçika'da şube açtıklarını ve en son da Libya ile Afrika pazarına da girdiklerini söyledi. Cizreli, yurt içinde ise Şanlıurfa'da bir şube açtıklarını belirtti.


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