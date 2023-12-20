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Beyonce milyarder olma yolunda

20.12.2023 - 15:31 | Son Güncelleme :
Beyonce milyarder olma yolunda | Genel Haberler

ABD'li şarkıcı Beyonce, eşi rapçi Jay-Z'den sonra milyarder olma yolunda ilerliyor. Beyonce'nin Forbes'e göre serveti 800 milyon dolara ulaşmış durumda.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin serveti ABD'li dergi Forbes'e göre 800 milyon doları geçti. Renaissance Dünya Turu'nu tamamlayan şarkıcı, bu rakama turneden kazandığı 100 milyon dolardan sonra ulaştı. Turnenin çekilen belgeselinin bilet satışları da 30 milyon dolara ulaştı. 

Ayrıca Forbes, şarkıcının müzik kataloğunun 300 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti. Forbes ayrıca ABD'li yıldızın çok değerli bir sanat koleksiyonu bulunduğunu ifade etti. Beyonce'nin diğer varlıkları da kocası ünlü rapçi Jay-Z ile 2010 yılında kurduğu Parkwood Entertainment şirketi bünyesinde bulunuyor. 

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JAY-Z'NİN SERVETİ 2.5 MİLYAR DOLAR 

Beyonce'nin 2009'dan beri evli olduğu Jay-Z ise dünyanın ilk milyarder rapçisi olarak tarihe geçmişti. Jay-Z'nin 2.5 milyar dolar serveti bulunuyor. Daha önce 1.4 milyar dolar servete ulaşan Rihanna ve 1.1 milyar dolar servete ulaşan Taylor Swift ise bir diğer milyarder şarkıcılar olmuştu.

Hurriyet.com.tr - Ekonomi Servisi


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