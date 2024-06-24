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Bedelli askerlik ücreti artıyor

24.06.2024 - 17:46 | Son Güncelleme :
Bedelli askerlik ücreti artıyor | Genel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara ilişkin olarak zamsız tarifeden yararlanmak isteyenler için son tarihi duyurdu.

Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayındaki memur maaşlarına gelecek zamla birlikte yeniden belirlenecek. Mevcutta 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti yeni katsayı oranına göre artacak. 

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" duyurusunu yaptı.


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