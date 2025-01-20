Bayraktar TB2'den tam isabet

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Baykar ihracat rekorları kıran SİHA'sı Bayraktar TB2 ile Bozok ve Kayı-30 mühimmatlarının testini yaptı. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda mühimmatların hedefi tam 12'de vurduğu belirtildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testlere ilişkin bir video paylaşarak, “BOZOK ve KAYI-30 Mühimmat Atış Testi. Tam İsabet.” ifadelerini kullandı.

Güdümlü SİHA mühimmatları olan BOZOK ve KAYI-30 TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.