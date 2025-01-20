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Bayraktar TB2'den tam isabet

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#Baykar#Bayraktar TB2#Mühimmat
Bayraktar TB2den tam isabet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 16:33

Türkiye'nin yerli ve milli İHA, SİHA, DİHA'larını üreten Baykar'ın SİHA'sı Bayraktar TB2, Bozok ve Kayı-30 mühimmatlarını tam isabetle hedefe yolladı.

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Baykar ihracat rekorları kıran SİHA'sı Bayraktar TB2 ile Bozok ve Kayı-30 mühimmatlarının testini yaptı. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda mühimmatların hedefi tam 12'de vurduğu belirtildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testlere ilişkin bir video paylaşarak, “BOZOK ve KAYI-30 Mühimmat Atış Testi. Tam İsabet.” ifadelerini kullandı.

Güdümlü SİHA mühimmatları olan BOZOK ve KAYI-30 TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 

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#Baykar#Bayraktar TB2#Mühimmat

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