Bayer'e 1.5 milyar dolarlık tazminat | Genel Haberler

İlaç üreticisi Bayer, yabani ot ilacı Roundup nedeniyle 1,56 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Bayer'in yabani ot öldürücü ilacı Roundup'a ilişkin mahkeme tazminat ödenmesine karar verdi. Ot öldürücü ilacın kanser dahil yararlanmalara neden olduğu iddiasıyla açılan dava neticesinde mahkeme Bayer'i 1.5 milyar dolarlık tazminata mahkum etti.

Mahkemenin kararlarına göre ihmal, tasarım hataları ve Roundup kullanımının potansiyel tehlikeleri konusunda Bayer, davacıları uyarmamaktan sorumlu tutuldu.

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