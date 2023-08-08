  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bayer bazı bölümleri için satış tahminlerini düşürdü
‹ Önceki Haber Temmuz'un kazandıranı Borsa İstanbul oldu Temmuz'un kazandıranı Borsa İstanbul oldu Sonraki Haber › Yılmaz: 2026'da perspektifimiz tek haneli enflasyon Yılmaz: 2026'da perspektifimiz tek haneli enflasyon

Bayer bazı bölümleri için satış tahminlerini düşürdü

08.08.2023 - 11:00 | Son Güncelleme :
Bayer bazı bölümleri için satış tahminlerini düşürdü | Genel Haberler

Bayer AG, yabani ot öldürücü glifosat fiyatları düştükçe mahsul biriminin gelirinin bu yıl muhtemelen yüzde 5 düşeceğini, ilaç biriminin satışlarının ise muhtemelen artmak yerine istikrarlı kalacağını kalacağını açıkladı.

Bayer AG, yabani ot öldürücü glifosat fiyatları düştükçe mahsul biriminin gelirinin bu yıl muhtemelen yüzde 5 düşeceğini, ilaç biriminin satışlarının ise muhtemelen artmak yerine istikrarlı kalacağını kalacağını açıkladı.

Bayer, geçen ayki kesintiyi 2023 mali hedeflerine ulaştıran güçler hakkında daha fazla ayrıntı veriyor. Bu, Haziran ayında görevi devralan ve krizle sarsılan şirkete taze bir soluk getirmeye çalışan İcra Kurulu Başkanı Bill Anderson'ın ilk büyük hamlelerinden biriydi.

Bayer daha önce mahsul bölümünde satışların %3 artmasını bekliyordu. Bununla birlikte, tartışmalı yabani ot öldürücü Roundup da dahil olmak üzere glifosat bazlı ürünler için fiyatlar düşük kaldı. Bu, özellikle Kuzey ve Latin Amerika'da herbisitler işini hırpaladı.
 
Bu bölüm için parlak nokta, ikinci çeyrekte satışların yüzde 11 arttığı Bayer'in mısır tohumu ve özellikleri işiydi. Bu performans, soya fasulyesi, pamuk ve sebze tohumlarına yönelik zayıf talebi dengelemeye yardımcı oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
992 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
995 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.