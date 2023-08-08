Bayer bazı bölümleri için satış tahminlerini düşürdü | Genel Haberler

Bayer AG, yabani ot öldürücü glifosat fiyatları düştükçe mahsul biriminin gelirinin bu yıl muhtemelen yüzde 5 düşeceğini, ilaç biriminin satışlarının ise muhtemelen artmak yerine istikrarlı kalacağını kalacağını açıkladı.

Bayer AG, yabani ot öldürücü glifosat fiyatları düştükçe mahsul biriminin gelirinin bu yıl muhtemelen yüzde 5 düşeceğini, ilaç biriminin satışlarının ise muhtemelen artmak yerine istikrarlı kalacağını kalacağını açıkladı.

Bayer, geçen ayki kesintiyi 2023 mali hedeflerine ulaştıran güçler hakkında daha fazla ayrıntı veriyor. Bu, Haziran ayında görevi devralan ve krizle sarsılan şirkete taze bir soluk getirmeye çalışan İcra Kurulu Başkanı Bill Anderson'ın ilk büyük hamlelerinden biriydi.

Bayer daha önce mahsul bölümünde satışların %3 artmasını bekliyordu. Bununla birlikte, tartışmalı yabani ot öldürücü Roundup da dahil olmak üzere glifosat bazlı ürünler için fiyatlar düşük kaldı. Bu, özellikle Kuzey ve Latin Amerika'da herbisitler işini hırpaladı.



Bu bölüm için parlak nokta, ikinci çeyrekte satışların yüzde 11 arttığı Bayer'in mısır tohumu ve özellikleri işiydi. Bu performans, soya fasulyesi, pamuk ve sebze tohumlarına yönelik zayıf talebi dengelemeye yardımcı oldu.

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