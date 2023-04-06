Batan bankaların mallarını BlackRock satacak | Genel Haberler

ABD'de bankacılık otoritesi batan Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın menkul kıymetlerinin satılması için BlackRock'ı seçti.

ABD'de batan ve küresel endişelere neden olan Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın menkul kıymetlerinin satışını BlackRock yapacak.

ABD bankacılık otoritesi Silicon Valley Bank'ın 87 milyar dolar, Signature Bank'ın ise 27 milyar dolar tutarındaki menkul kıymetlerinin satılacağını açıkladı.

114 MİLYAR DOLAR TUTACAK

Satışa konu edilecek menkul kıymetlerin toplamı 114 milyar dolar olacak ve mortgage destekli menkul kıymetler, teminatlı mortgage yükümlülükleri ve ticari mortgage destekli menkul kıymetlerden oluşacak.

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