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Banvit'in kurucusu Vural Görener hayatını kaybetti

03.09.2024 - 17:57 | Son Güncelleme :
Banvit'in kurucusu Vural Görener hayatını kaybetti | Genel Haberler

Banvit'in kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı iş insanı Vural Görener, 97 yaşında vefat etti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Banvit'in kurucusu Vural Görener 97 yaşında hayata veda etti.

1927 doğumlu Görener, 1950 yılında Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 1951 yılında Kore Savaşı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tercümanlık görevinde bulunan Görener, İstanbul’da ithalat komisyonculuğu ve muhasebecilik görevini üstlendi. 1968 yılında BANVİT’i kurarak yıllarca şirketi başarıyla yönetti. Başarılarıyla anılan Görener, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bandırmalılar tarafından sevilen Görener, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Haydarçavuş Camii’nde kılınacak olan öğle namazının ardından Erdek Belkıs köyünde defnedilecek.

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"HER ŞEYİ YORGOR SAMOTRAKİ'DEN ÖĞRENDİM"

2008 yılında Hürriyet Gazetesi'ne röportaj veren Görener "O yıllarda ticaret hayatı ve yönetimle ilgili birçok şey gayrimüslim vatandaşların elindeydi. Ben Yorgo’nun yanında bir sene çalıştım, her şeyi ondan öğrendim, ilk öğretmen gibiydi benim için” demişti.

1967 YILINDA YEM FABRİKASI KURDU

1967’de kendi yem fabrikasını kuran Görener, çok ilkel makinalarla yumurta yemi üretimine başladı, modern yem üretimine ancak yıllarca sonra geçebildi. Ağırlıklı olarak kanatlı yemi üretiliyordu ama yavaş yavaş etlik piliç yemine de geçilmişti. 1982-83’te etlik pilicin önemi anlaşılmaya başladı. Etlik piliç üreten Yupi, Köytur, Mudurnu Tavukçuluk, Taç Tavukçuluk gibi büyük şirketler kurulunca bu şirketlerin elde ettiği yüksek kar marjlarını gören Görener, 1984 yılında sınırlı imkanlarla etlik piliç üretime başladı. Daha sonra limited şirketten anonim şirkete geçildi ve şirketin adı Banvit yani Bandırma Vitaminli Yem Sanayi adını aldı. 1985’te saatte 750 kapasiteli piliç kesim hattı kuruldu.

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2008 YILINDA GÖREVİNİ OĞLUNA DEVRETTİ

Vural Görener 2008 Haziran ayında yönetim kurulu başkanlığını oğlu Ömer Görener’e devretmişti.

Vural Görener, beyaz et sektöründe gerçekleştirdiği yenilikler ve yatırımlarla Türkiye’nin gıda sektörüne önemli katkılarda bulunmuş, aynı zamanda hayırsever kişiliğiyle de tanınmıştı. BANVİT’in kuruluşuyla birlikte, sadece bir şirketin değil bir sektörün de öncülerinden olan Görener, Bandırma'nın simge isimlerinden biri olmuştu.


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