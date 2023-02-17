Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi | Genel Haberler

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD’a yapacakları yardım ve bağışta ’banka kaynaklarının binde dördünü aşmama’ şartından muaf olacak.

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