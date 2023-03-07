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Bankalardaki döviz hesapları düşüşte

07.03.2023 - 11:11 | Son Güncelleme :
Bankalardaki döviz hesapları düşüşte | Genel Haberler

24 Şubat itibarıyla bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 452 milyon dolara düştü. Döviz mevduatları 261,2 milyar dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridi.

Geçen yıl yüzde 65’e yaklaşan döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı yüzde 40’a düştü. 24 Şubat itibarıyla bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 452 milyon dolara geriledi. Döviz mevduatları 261,2 milyar dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Şubat ile biten haftada 55 milyar 633 milyon lira artarak 9 trilyon 693 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,7 artışla 5 trilyon 382 milyar lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,2 azalışla 3 trilyon 934 milyar lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 219 milyar 173 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Şubat itibarıyla 4 milyar 157 milyon dolarlık azalış görüldü.


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