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Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi

07.03.2023 - 14:15 | Son Güncelleme :
Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi | Genel Haberler

Bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başladı. EYT'linin emekli maaşı, tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar, emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.

EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik bankalar da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1,78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. Emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise yaklaşık 8 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Garanti Bankası SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi. Garanti Bankası, EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9 bin 667 TL olacak. Banka 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.600 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.200 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.400 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon verecek.

İş Bankası ise 3.500 TL üzeri maaş aylık maaş alan emeklilere 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında maaş alan emeklilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında maaş alan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 7.500 TL promosyon verecek.


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