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Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj indirimi süresi uzatıldı

28.12.2023 - 11:21
Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj indirimi süresi uzatıldı | Genel Haberler

Türk Lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı.

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023 tarihinden 30 Nisan 2024'e alındı.

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STOPAJ ORANLARI NE?

TL vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 oranında stopaja tabiyken döviz vadeli mevduatlarda 28.06.2023 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile vadeli hesaplarda yüzde 25 oranında stopaj vergisi kesiliyor.


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