Bankada parası olanlar dikkat... Faiz rekora koştu | Genel Haberler

Bankalar mevduat faizini 22 yılın zirvesine yükseltti. 3 aylık vadeli mevduatta faiz yıllık yüzde 53.25'i aştı. Kümülatif olarak ise faiz yüzde 64.86 oldu.

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler enflasyona yakınsayan mevduat faizleriyle tanışmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara verilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Banka adı belirtmeyen Merkez Bankası 3 aylık vadede 22 yılın zirvesi olan yüzde 53.25'i gördü. Aanapara+yenileme yapılarak 1 yıl boyunca vadeye paranın bağlanması halinde kümülatif getirisi yüzde 64.86 oldu. Böylece TÜİK'in Şubat ayı için açıkladığı yüzde 67.07 oranındaki enflasyon oranına faiz getirisi yaklaşmaya başladı.

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FAİZ YİNE DE ENFLASYONUN ALTINDA KALIYOR

Paradan para kazanmak isteyenler için mevduat faizi cazip görülse de şu anki faiz oranlarıyla anapara, enflasyon karşısında 2.21 puan erimiş oluyor. Mevduat faizinin kümülatif getirisinin enflasyon oranını aşmasıyla birlikte parasını mevduatta değerlendirenler kazanmış oluyor. Ancak şu anda bu durum mevduat hesaplarında henüz gerçekleşmedi.

100 BİN LİRA 1 YIL SONRA 164 BİN LİRA EDİYOR

100 bin lirasını 3 aylık mevduata bağlayıp 1 yıl boyunca anapara+faiz yenilemesi yapan bir mudi yıl sonunda yüzde 64.86 oranında faiz getirisi sağlamış oluyor. Faizin diğer aylarda artacağı varsayımıyla davranıldığında bu oranın enflasyon rakamını yakalaması beklentisi büyük çapta gerçekleşebilir.

ÖRNEK PARALAR VE HESAPLAMALAR

Mevduatı aylık vadeye yüzde 44.56'dan bağlayan birisi 1 yıl boyunca faizin bu seviyede kalması halinde anapara+faiz yenilemeleriyle birlikte yüzde 54.89 oranında getiri sağlayacak.

3 aylık vadede yüzde 53.25 oranında faizle 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak paranın bağlanması durumunda yüzde 64.86 oranında kümülatif getiri sağlanabiliyor.

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6 aylık vadede yüzde 50.61 faiz oranıyla 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak para mevduata yatırıldığında kümülatif getiri yüzde 57.01 oluyor.

MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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