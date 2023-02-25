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Banka şubelerinin çoğu faaliyete geçti

25.02.2023 - 09:49 | Son Güncelleme :
Banka şubelerinin çoğu faaliyete geçti | Genel Haberler

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarının devam ettiğini ve 23 Şubat itibarıyla 11 ilde faaliyet gösteren 912 şubeden 573’ünün hizmet verdiğini; 4 bin 326 ATM’den ise 3 bin 358’inin aktif olduğunu belirtti.

Bölgede 49 mobil şube ve 34 konteynerin yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilerin taleplerinin karşılandığı ifade edilirken; çalışmalar sayesinde, 17-23 Şubat arasında (Elazığ dahil) toplam 100 ATM, 64 şube ve 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktasının daha hizmet verebilir hale geldiği kaydedildi.

10-23 Şubat tarihleri arasında ise toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiş oldu. TBB’nin paylaştığı verilerde deprem bölgesindeki mevcut ATM’lerin halihazırda faaliyette olduğu tek il Adana oldu. Depremin etkilerinin en az görüldüğü illerden biri olan Adana’da mobil şube de bulunmuyor. Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı en fazla olan il ise 7 noktayla Hatay olarak açıklandı. Hatay ayrıca 16 mobil şubeyle de ilk sırada yer aldı.


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