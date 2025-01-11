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Bakanlık'tan iki belediyeye 10 milyon TL müsilaj cezası

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#Müsilaj#Bakanlık#Ceza
Bakanlıktan iki belediyeye 10 milyon TL müsilaj cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 11:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi'nde oluşan müsilaja karşı denetimlerini artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi." denildi. 

"Deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni kaplamış ve bölgenin ekosistemini tehdit eder hale gelmişti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde: 

Bakanlığımız ekiplerince Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim ve izleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar 389 denetim gerçekleştirdik. Marmara Denizi havzasında yürütülen müsilaj denetimlerinde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 4 ayrı işletmeye toplam 10,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. İzleme ve denetim çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek.

 

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#Müsilaj#Bakanlık#Ceza

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