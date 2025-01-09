BakanlÄ±k yÄ±lÄ±n ilk listesini aÃ§Ä±kladÄ±... Ä°ÅŸte gÄ±da sahtekarlarÄ±

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TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lÄ±n ilk taklit-taÄŸÅŸiÅŸ listesini aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamayla yeni marka ve Ã¼reticiler listeye dahil edildi.

BakanlÄ±k, kiÅŸilerin hayatÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek ÅŸekilde bozulmuÅŸ, deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ Ã¼rÃ¼nler ve taklit veya taÄŸÅŸiÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmiÅŸ Ã¼rÃ¼nleri ifÅŸa etti.

Manda yoÄŸurdunda inek sÃ¼tÃ¼, sumakta boya, dana kÄ±ymada kanatlÄ± eti gibi sahtecilikler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

YEREL ÃœRETÄ°CÄ°LERDE TAKLÄ°T VE TAÄžÅžÄ°Åž DAHA FAZLA OLUYOR

Yerel Ã¼retim yapan firmalarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerde taklit ve taÄŸÅŸiÅŸe son yapÄ±lan testlerde daha fazla rastlanÄ±yor. Ã–zellikle zeytinyaÄŸlarÄ±nda taklit ve taÄŸÅŸiÅŸ bÃ¼yÃ¼k oranda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. RayiÃ§ bedelinin altÄ±ndaki fiyatta satÄ±lan, kalitesinden ve Ã¼retim aÄŸÄ±ndan emin olunmayan Ã¼rÃ¼nlerden uzak durulmasÄ± gerekiyor.

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Taklit veya TaÄŸÅŸiÅŸ YapÄ±lan GÄ±dalarÂ

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