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Bakanlık yeni test sonuçlarını açıkladı... Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar çıktı

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#Et#Kaşar#Zeytinyağı
Bakanlık yeni test sonuçlarını açıkladı... Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 08:45

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahteciliğin önüne geçmek için ifşa listesini yayınlamayı sürdürüyor. Et, kaşar ve zeytinyağlarında inanılmaz usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.

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Gıda sağlığına dair atılım yapan Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor.

Son testlerde et, kaşar peyniri ve zeytinyağı incelendi. Kırmızı etlerde tek tırnaklı eti ya da piliç etleri tespit edilirken kaşar peynirinde yağ oranı düşük çıktı.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

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SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bakanlık yeni test sonuçlarını açıkladı... Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar çıktı

Bakanlık yeni test sonuçlarını açıkladı... Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar çıktı

Bakanlık yeni test sonuçlarını açıkladı... Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar çıktı

 

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#Et#Kaşar#Zeytinyağı

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