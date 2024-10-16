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Bakanlık ifşa etti! Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar

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#Taklit#Tağşiş#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Bakanlık ifşa etti Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 11:45

Gıdada taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yenileri eklendi. 11 Ekim'den bu yana yayımlanmayan liste bugün yenilendi ve ifşalar ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor.

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Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Bugünkü testlerde zeytinyağları ele alındı ve kullanımına izin verilmeyen boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

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SAHTECİLİK GENELE YAYILMIŞ DURUMDA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar

Bakanlık ifşa etti Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar

Bakanlık ifşa etti Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar

Bakanlık ifşa etti Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar

Bakanlık ifşa etti Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar

Bakanlık ifşa etti Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Bakanlık ifşa etti Zeytinyağı üreticileri sahtecilik yaptı... İşte o markalar

 

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#Taklit#Tağşiş#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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