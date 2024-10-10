Bakanlık bir liste daha yayınladı... Köfte ve dönerin içinde domuz eti, salçada boya

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda analizlerine devam ediyor. Her gün güncellenen listeye gün içinde de eklemeler yapılıyor.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar kategorisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı testler neticesinde Köfteci Yusuf'un satmış olduğu köfte ve dana eti dönerin domuz eti olduğu tespit edildi.

KEKİK, SALÇA VE ZEYTİNYAĞI'NDA DA SAHTECİLİK VAR

Son yapılan testlerde kekikte yabancı madde, salça yerine boya satıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca zeytinyağlarında yine tohum yağları çıktı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

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SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ÜRÜNLER

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER