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Bakanlık bir liste daha yayınladı... Köfte ve dönerin içinde domuz eti, salçada boya

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#Köfte#Döner#Salça
Bakanlık bir liste daha yayınladı... Köfte ve dönerin içinde domuz eti, salçada boya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 14:55

Türkiye genelinde birçok şehirde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'a ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı incelemeler neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek analizleri ortaya çıkardı. Köfteci Yusuf'un köfte ve dana eti dönerinde domuz eti tespit edildiği açıklandı. Salçada boya, zeytinyağı yerine tohum yağı, kekik yerine yabancı maddelerin satıldığı ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda analizlerine devam ediyor. Her gün güncellenen listeye gün içinde de eklemeler yapılıyor.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar kategorisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı testler neticesinde Köfteci Yusuf'un satmış olduğu köfte ve dana eti dönerin domuz eti olduğu tespit edildi.

KEKİK, SALÇA VE ZEYTİNYAĞI'NDA DA SAHTECİLİK VAR

Son yapılan testlerde kekikte yabancı madde, salça yerine boya satıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca zeytinyağlarında yine tohum yağları çıktı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

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SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ÜRÜNLER

Bakanlık bir liste daha yayınladı... Köfte ve dönerin içinde domuz eti, salçada boya

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER

Bakanlık bir liste daha yayınladı... Köfte ve dönerin içinde domuz eti, salçada boya

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#Köfte#Döner#Salça

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