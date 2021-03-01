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Bakanlık açıkladı! Kripto paralara ilişkin çalışmalar yürütülüyor

01.03.2021 - 13:12
Bakanlık açıkladı! Kripto paralara ilişkin çalışmalar yürütülüyor | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada kripto paralara ilişkin kaygı taşıdığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralara ilişkin olarak dünya çapında oluşan kaygıyı taşıdıklarını dile getiren açıklamada bulundu.

Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygılarını biz de paylaşıyor. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir.


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