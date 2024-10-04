BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni taÄŸÅŸiÅŸ yapan ve tehlikeli gÄ±da Ã¼reticileri

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TÃ¼keticilerin korunmasÄ± ve Ã¼reticilerin de yaptÄ±klarÄ± hatalardan dÃ¶nmesi iÃ§in TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli hamlede bulundu.

BakanlÄ±k SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Tehlikeye DÃ¼ÅŸÃ¼recek GÄ±dalar ve Taklit veya TaÄŸÅŸiÅŸ YapÄ±lan GÄ±dalarÄ± ifÅŸa etmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

YENÄ° LÄ°STE DUYURULDU

YarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± yeni taklit, taÄŸÅŸiÅŸ ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek gÄ±dalarÄ± duyurdu. TereyaÄŸÄ±nda bitkisel yaÄŸ, kÄ±ymada tavuk taÅŸlÄ±ÄŸÄ±, sahte bal gibi uygunsuzluklarÄ± tespit etti ve sorumlularÄ± ifÅŸa etti.

Ä°ÅŸte yeni listeÂ

SAÄžLIÄžI TEHLÄ°KEYE DÃœÅžÃœRECEK GIDALAR





TAKLÄ°T VEYA TAÄžÅžÄ°Åž YAPILAN GIDALAR

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