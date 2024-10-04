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BakanlÄ±k açÄ±kladÄ±! Ä°ÅŸte yeni taÄŸÅŸiÅŸ yapan ve tehlikeli gÄ±da üreticileri

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#Taklit#TaÄŸÅŸiÅŸ#SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Tehlikeye Atacak GÄ±dalar
BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni taÄŸÅŸiÅŸ yapan ve tehlikeli gÄ±da Ã¼reticileri
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 09:26

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± her gÃ¼n taklit, taÄŸÅŸiÅŸ ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek gÄ±dalarÄ± Ã¼retenleri ifÅŸa ediyor. BakanlÄ±k yeni listeyi aÃ§Ä±kladÄ±. KÄ±ymada tavuk taÅŸlÄ±ÄŸÄ±, zeytinyaÄŸÄ±nda tohum yaÄŸÄ±, tereyaÄŸÄ±nda bitkisel yaÄŸ tespit edildi.

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TÃ¼keticilerin korunmasÄ± ve Ã¼reticilerin de yaptÄ±klarÄ± hatalardan dÃ¶nmesi iÃ§in TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli hamlede bulundu.

BakanlÄ±k SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Tehlikeye DÃ¼ÅŸÃ¼recek GÄ±dalar ve Taklit veya TaÄŸÅŸiÅŸ YapÄ±lan GÄ±dalarÄ± ifÅŸa etmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

YENÄ° LÄ°STE DUYURULDU

YarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± yeni taklit, taÄŸÅŸiÅŸ ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek gÄ±dalarÄ± duyurdu. TereyaÄŸÄ±nda bitkisel yaÄŸ, kÄ±ymada tavuk taÅŸlÄ±ÄŸÄ±, sahte bal gibi uygunsuzluklarÄ± tespit etti ve sorumlularÄ± ifÅŸa etti.

Ä°ÅŸte yeni listeÂ 

SAÄžLIÄžI TEHLÄ°KEYE DÃœÅžÃœRECEK GIDALAR

BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni taÄŸÅŸiÅŸ yapan ve tehlikeli gÄ±da Ã¼reticileri

TAKLÄ°T VEYA TAÄžÅžÄ°Åž YAPILAN GIDALAR

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BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni taÄŸÅŸiÅŸ yapan ve tehlikeli gÄ±da Ã¼reticileri

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BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni taÄŸÅŸiÅŸ yapan ve tehlikeli gÄ±da Ã¼reticileri

BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni taÄŸÅŸiÅŸ yapan ve tehlikeli gÄ±da Ã¼reticileri


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#Taklit#TaÄŸÅŸiÅŸ#SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Tehlikeye Atacak GÄ±dalar

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