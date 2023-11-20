Bakanlık açıkladı! İstatistikler değişecek | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, Ocak 2024’ten itibaren firmaların üretim yerlerine göre il ihracat istatistiklerinin yayımlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihracat verilerinin açıklanmasında şirketlerin üretim yeri bazlı yeni siteme geçildiği belirtilerek, "İldeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) katılımıyla yürütülen ve yaklaşık 1 yıldır devam eden ortak çalışma sonucunda firmaların üretim yerlerine göre il ihracat istatistikleri oluşturulmuştur. Üretimin yapıldığı illerin tespit edilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi Sicil Belgesi Verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıtları ile eşleştirilmiştir" denildi.



Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı ’Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni’nde yayımlanmasının planlandığı belirtildi.



TÜİK tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024’te yayımlanacak olan dış ticaret istatistiklerinin, Ocak 2024 haber bülteniyle kamuoyuma paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, "Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke vb. alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içermektedir. Böylece, bu çalışmanın il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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