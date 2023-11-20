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Altında güçlü seyir devam ediyor

20.11.2023 - 11:20 | Son Güncelleme :
Altında güçlü seyir devam ediyor | Altın Haberleri

Ons altındaki güçlü duruş ve döviz kurlarındaki volatilite gram altını güçlü tutuyor.

Altın fiyatlarındaki hareketli günler devam ediyor. Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına dair beklentiler ve ABD'den gelen olumlu enflasyon verileri ışığında altın yükselişini sürdürüyor.

Ons altındaki güçlenmenin etkisiyle gram altın tarafında da primli seyir devam ediyor.

Ons altın güne 1980 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1973 dolar, en yüksek de 1985 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1978 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın ise güne 1826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1818 lira, en yüksek de 1832 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1829 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar altın için destek noktasını 1976 dolar olarak belirlerken direnç olarak ise 1991 dolar öne çıkıyor. 1991 doların yükseliş hareketiyle kırılması halinde 2003 dolar hedef olarak gösteriliyor.


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