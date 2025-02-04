Bakanlık açıkladı... Araç alım-satımında yeni dönem başladı... Kimler ilan verebilecek?

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Ticaret Bakanlığı, EİDS’in ikinci aşaması olan yetki doğrulamasını bugün itibarıyla devreye aldı. Böylece ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilmesinin sağlandığı ve taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi e-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından gerçekleştirileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:



Ticaret Bakanlığı olarak, ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi ile elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarının ve spekülatif fiyat artışları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.



İkinci el otomotiv ticareti sektöründe ticari faaliyetlerin ehil kişilerce yapılmasının sağlanması ve bu piyasada kayıt dışılığın ortadan kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızca 2024 yılında 26.627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir.

Ticaret Bakanlığımızca bir yandan işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini temin etmesini teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirilirken diğer yandan ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin engellenmesi amacıyla sektördeki ticari faaliyetler yakından takip edilmektedir.

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TAŞIT İLANLARINDA YETKİ DOĞRULAMA UYGULAMASINA BAŞLANDI



İkinci el otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla geçtiğimiz dönemde Ticaret Bakanlığımızca ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesini teminen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştur.



İlan platformları ve EİDS arasında kurulan entegrasyon ile 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmakta olup kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçilmiştir.



EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması ise bugün itibarıyla devreye alınmış olup böylece ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilmesi sağlanmıştır. Taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi e-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından gerçekleştirilecektir.



Taşıt ilanlarında yetki doğrulaması uygulaması bugün itibarıyla devreye alınmakla birlikte, 1 Nisan 2025 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüştür. Böylece, 1 Nisan 2025 tarihine kadar yetki doğrulaması süreci tamamlanmadan da taşıt ilanı verilebilecekken geçiş sürecinin sona ermesiyle taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecektir. Dolayısıyla, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır.



Ticaret Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleri ile sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.



Öte yandan, söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanları da kapsamakta olup elektronik ortamda verilen tüm taşıt ilanları anılan Yönetmelik hükümleri kapsamında Ticaret Bakanlığımızca titizlikle takip edilmektedir.