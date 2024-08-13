Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de… Amme alacaklarında faiz arttı | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tahsilat Genel Tebliği'nde değişikliğe gitti ve amme alacaklarına uygulanacak faiz oranını artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ödenmeyen kamu alacaklarına uygulanacak faiz oranlarını yükseltme kararı aldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da bulunan gecikme oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e çıkarıldı.

Amme alacaklarında uygulanan yüzde 36 oranındaki tecil faizi ise yüzde 48 oldu.

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Oranlar 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

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