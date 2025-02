Bakan Yumaklı: Ramazan için 40 bin kasaplık hayvan tedariği yaptık

Haberin Devamı

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

Aslında 2024 yılının şubat ayında biz 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık. 2024 yılı bizim özellikle planlı üretim, sözleşmeli üretim ve işlemeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması da dahil olmak üzere pek çok devrim niteliğindeki uygulamayı hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu proje hayvancılık yol haritamızın aslında bir parçası. Peyderpey bu yol haritasına uygun projelerimizi devreye alıyoruz.

"BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMİMİZİ ARTIRACAĞIZ"



Biraz detay verecek olursak bu projede ilk kez bu işi yapmak isteyen yani hayvansal üretimin içerisinde olmak isteyen gençlerin ve kadınların ve ayrıca aile işletmelerinin başvurması halinde kendilerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz yani bilinen yaygın adıyla TİGEM’den gebe hayvan temin edeceğiz. Bununla birlikte hayvan sayısı 200’ün altında olan işletmelerde yine buna başvurmuş olacaklar. Aslında burada bütün amacımız şu; her vesileyle dile getirdiğimiz biz, hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde üretimimizi planlı bir şekilde artıracağız. Bu projede buna yardımcı olacak çok önemli bir başlık olarak gündemimizde.

Haberin Devamı

RAMAZAN'DA ALINAN ÖNLEMLER

Ülkemizde herhangi bir ürünün fiyatı arz eksikliği nedeniyle artma eğiliminde değil. Geçtiğimiz ay perakendecilerle bir araya geldik. Değerlendirme yaptık. İkazlarımızı yaptık, onların bu sürece ilişkin taleplerini ve görüşlerini aldık. Ben inanıyorum ki, Ramazan öncesi bu tür şeyler yaşamayacağız, yaşasak da lokal olacak, ona da devlet olarak müdahil olacağız.

Farklı bir atmosfer Ramazan. Başka günlerde indirim olurken Ramazan'da artırım davranışı sergiliyoruz? Pandemiden bu yana gelen kırılganlık oldu insanların davranışlarında. Herkes önünü görebiliyor. Kimsenin maliyetinin üzerine makul kârına bir şey denmiyor. Denetimlerimiz devam edecek. Güvenilir gıda anlamında rastladığımız uygunsuzlukları Ticaret Bakanlığı'na bildiriyoruz.

Ülkemizdeki kırmızı et üretimine ilişkin yapacaklarımızı söyledik. Ramazan ayına özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan'da kırmızı ette fiyat artışına sebep olunmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedariğini yaptık. Fazlasıyla var şu an itibarıyla. Buradaki amacımız üreticilerin zarar etmesi değil. Fahiş fiyat artışını engellemek istiyoruz. ESK önemli ölçüde tedariğini yaptığı market grupları da et fiyatlarını sabitlediklerini duyurdular.