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Bakan Varank: Sanayi üretimi tekrar toparlanacak

14.09.2022 - 10:35
Bakan Varank: Sanayi üretimi tekrar toparlanacak | Genel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Elektrik tüketiminin öncü verileri, sanayi üretiminin tekrar toparlanacağına işaret ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrik tüketiminin öncü verilerinin, sanayi üretiminin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini açıkladı.

Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimi, Temmuz ayında yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını hatırlattı.

Varank, "Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da; elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor." dedi.


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