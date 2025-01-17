Bakan Uraloğlu'ndan sömestr önerisi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin öğrencilerce verimli ve faydalı geçirilebileceğini söyledi.

İnternetin hayatın önemli bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, teknoloji devriminin içinde doğarak büyüyenlerin çocukluklarını dijital dünyada geçirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu, ekranlarla iç içe bulunan, internet üzerinden sosyalleşen, sokak oyunları yerine ekran oyunlarıyla eğlenen çocukların tamamen yeni ve farklı bir biçimde hayatı öğrendiklerini dile getirdi.



"EBEVEYNLER DAHA SORUMLU DAVRANMALI"

Ebeveynlerin bu konularda daha sorumlu davranmalarının önemini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ebeveynler, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve gelişimini önemsemeli, onların 'faydalı, eğitici ve doğru' içeriklerle buluşmasına yardım etmelidir. Televizyon dahil, bütün ekranlar ve internetle sağlıklı ve doğru ilişki kurabilmek için doğru dijital alışkanlıklar edinmek konusunda çocuklara yol gösterilmeli, zaman sınırlamaları getirilerek internet kullanımında ölçülü olmaları sağlanmalıdır."

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Uraloğlu, sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlığının çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmediğini belirterek, "Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, teknolojiyi oluşturan bazı kurallar çerçevesinde kullanmak, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar." diye konuştu.

Doğru beslenebilmek için bazı gıdalardan kaçınılması gerektiği gibi "aşırı dijital yüklenme"nin de çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebileceğini vurgulayan Uraloğlu, ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocukların, teknoloji kullanımı konusunda ancak "besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji" ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebileceklerini dile getirdi.

Uraloğlu, çocukların sanal dünyada karşılaşacakları kötü niyetli kişilere, oyun görünümündeki tehlikeli akımlara ve zararlı içeriklere karşı korumanın iyi birer "dijital ebeveyn" olmanın en önemli yolu olduğunu anlattı.

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İnternet ve sosyal ağlarda çocukların video izleme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrim içi alışkanlıklarının düzenli takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, dijital platformlarda oynanan çevrim içi oyunlarda çocukların zihinsel, kültürel, sosyal gelişimini destekleyen eğitici oyunların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"İNTERNET VE SOSYAL MEDYA GİZLİLİK VE MAHREMİYET BİLİNCİYLE KULLANILMALI"

Uraloğlu, dijital oyunların eğitim amaçlı kullanılmasıyla çocukların eğlenerek öğrenmelerinin olanaklı hale geldiğini ifade ederek, "Savaş, ölüm, şiddet, kavga, cinsellik ve İslamofobi ögeleri içeren dijital oyunlardan uzak durulmalıdır." dedi.

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İnternette doğru bilgiye ulaşma yöntemini, "bilgiye farklı kaynaklardan ulaşmak, eleştirel bakış açısı geliştirmek ve bilgileri kıyaslamak" olarak anlatan Uraloğlu, burada her karşılaşılan bilginin doğru ve güvenilir olmadığını kaydetti.

Uraloğlu, internet ve sosyal medya mecrasındaki şüpheli linklere tıklanmaması, güvenilir olmayan mecralardan alışveriş yapılmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması, bu ortamların gizlilik ve mahremiyet bilinciyle kullanılması gerektiğini bildirdi.

Çocukların mahremiyet algısının son derece zayıf olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Onların internette kolayca aldatılmalarının en önemli nedeni, internette hangi bilgileri paylaşacaklarını bilmemeleridir. Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadığı kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır."

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"EKRANLARIN ETKİSİYLE HAREKETSİZ KALAN ÇOCUKLARIN, FİZİKSEL AKTİVİTELERİ ÇOĞALTILMALI"

Uraloğlu, internet ve ekranların ödül, sosyalleşme ve oyun alanı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, teknolojinin amaç ve oyuncak gibi değil araç olarak kullanılması gerektiğini anlattı.

Çocukların, ekranın da etkisiyle, daha hareketsiz bir yaşam sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu durumun yol açacağı olumsuzluklara karşı fiziksel aktiviteler çoğaltılmalıdır. Sanal dünya ve ekranlar, gerçek hayata tercih edilmemelidir. Ebeveynler, http://www.guvenlinet.org adresinden yararlanarak hem kendilerini hem de çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruyabilirler. İnternette ve sosyal medyada karşılaşılan zararlı içerikler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Bilgi İhbar Merkezine https://www.ihbarweb.org.tr adresinden bildirilebilir."