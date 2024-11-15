Bakan Uraloğlu: Sürücülerin korkulu rüyası olan 32 virajları Güzeldere Tüneli ile ortadan kaldırdık

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en zorlu yollarından biri olan 32 virajlarını tarihin tozlu raflarına kaldıran Güzeldere Tüneli’nin Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Güzeldere Geçidi, tarihi İpek Yolu üzerinde yüzyıllar boyunca Urartular, Medler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyet ve kültürün etkileşimine sahne olmuş tarihi bir mevki. Nice ticaret kervanları, göçmen milletler ve ordular bu geçitten geçerek tarihin akışını değiştirdi.” ifadelerini kullandı.

GÜZELDERE TÜNELİ VAN-HAKKARİ YÖNÜ HİZMETE AÇILDI

Güzeldere Tüneli’nin Van-Hakkari yönündeki tüpünü açarak tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları, ulaşımı güçleştirirken ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkilemekteydi. Bugün, bu zorlu coğrafyayı aşarak iki şehrimiz arasındaki bağları daha da güçlendirdiğimiz gibi bölgenin sosyo-ekonomik yapısında da yeni bir çığır açıyoruz. Geçim kaynağı sınır ticareti, hayvancılık ve tarıma dayalı olan bölge insanımızın ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sağlayacağız.” dedi.

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HAKKARİ-VAN YÖNÜ İÇİN HEDEF 2025

Bakan Uraloğlu, Van ile Hakkâri illeri arasındaki devlet yolunun Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak’a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından uluslararası ticaret faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek “Bu noktada Bakanlık olarak bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi için yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik ve hayata geçirdik.” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, yolun 38 kilometrelik kesimini tamamlamanın ve 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli’nin Van-Hakkari yönündeki tüpünü bitirerek hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “İnşallah diğer tüpü de 2025 yılı yazında tamamlayacağız.” dedi.

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ULAŞIMIN GÜÇLÜKLE SAĞLANDIĞI YOL KESİMİ BAYPAS EDİLDİ

Van Başkale Güzeldere Geçiti’nde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere Tüneli ile geçip güzergahı daha konforlu hale getirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Böylece kış aylarında kar mücadelesinin yoğun olarak yapıldığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini baypas ederek yüksek bir standarda kavuşturduk. Artık yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan 32 virajları ortadan kaldırdık.” açıklamasında bulundu.

“YILLIK TOPLAM 145,7 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ”

Uraloğlu, Van ve Hakkari’yi birbirine daha da yaklaştırdıklarını söyleyerek “Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Böylece projemiz sayesinde zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 549 ton azaltarak Güzeldere Geçidi’nin ve Van’ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.” dedi.

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Kışın çetin şartlarının bölge insanının hayatını olumsuz etkilemeyeceğini kaydeden Uraloğlu, “Yolu kullanan sürücülerimizin ve nakliye sektöründe çalışan şoförlerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecektir. Bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracak ve turizm faaliyetlerini geliştirecektir.” ifadelerini kullandı.

“YOL SAYESİNDE YATIRIM GELİR”

Türkiye’nin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemini vurgulayan Uraloğlu, “Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Yol sayesinde yatırım gelir. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur, ticaret gelişir. Ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Bu gerçeğin ışığında son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik.” dedi.

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“81 İLİMİZİN 77’Sİ BİRBİRİNE BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLI”

Doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye’yi yüksek standartlı yol ağıyla donattıklarını kaydeden Uraloğlu, “2002 yılında 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz varken bugün toplam 68 bin 549 kilometrelik karayolu ağımızın 29 bin 653 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77’si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. 2002 yılında bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan 2 bin 82 kilometre ile birlikte 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Ülkemiz genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapılmışken 767 kilometreye çıkardık. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzu da 790 kilometreye ulaştırdık.” ifadelerini kullandı.

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“VAN ÇEVRE YOLU’NU 41 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRDİK”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’ın da ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Gün içerisinde Van’da yapım çalışmaları devam etmekte olan en az Güzeldere Tüneli kadar önemli Van Çevre Yolumuzda da incelemelerde bulunacağız.” dedi. Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu’na bağlanan bu yolu 41 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışık kaplamalı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini kaydeden Uraloğlu, “Projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda şehir merkezinde meydana gelen trafik yoğunluğu rahatlatacak, şehir içinden bölgedeki yerleşkelere yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Bölge illerinin; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına ulaşımını bölünmüş yol konforuyla sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, “Van Çevre Yolumuz tamamlandığında zamandan 1.4 milyar lira, akaryakıttan 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1,6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 15 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” dedi.