Bakan Uraloğlu: Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz | Genel Haberler

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışının yapılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yarın yapılacak açılış töreni öncesinde gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açacağımız, ülkemizin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahiptir. Bu eşsiz konumumuzun 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızda payı olduğunu düşünüyorum. 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı yarın açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında da aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık" diye konuştu.

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"PİSTİMİZ EN GENİŞ GÖVDELİ YOLCU UÇAKLARININ DAHİ İNİŞ VE KALKIŞINA İMKÂN SAĞLAYACAK"



2024 yılı istatistiklerini incelediklerinde bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını ve 230 milyon üstünde yolcu taşıyacaklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Bu yıl Temmuz sonu itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. İstanbul Havalimanımız Temmuz ayında da Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. 3 Ağustos'ta da Antalya Havalimanı'mız da iç ve dış hatlarda toplam 223 bin 217 yolcu ve bin 217 uçağa hizmet vererek, rekor kırdı. Havayolu sektörümüzün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz. Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokunuşlarla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu. Açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik. KET 2 standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olarak yapımı projelendirilen havalimanımızın tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin avrodur. 244,5 milyon avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edeceğiz. 9 milyon yıllık yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacaktır. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır" şeklinde konuştu.

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"YILLIK TOPLAM 578 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"



Açıklamalarını sürdüren Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanımız bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisi. Çukurova bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak. Çünkü bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Ama tüm bunları gerçekleştirmek için havalimanlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının gelişmişliği de çok önemlidir. Havalimanımıza hem D-400 devlet yolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanımızı inşa ederken eş zamanlı olarak havalimanımızın bağlantı yolları çalışmalarını da başlatmıştık. Havalimanı bağlantı yolları ile yolcu taşımacılığının yanı sıra Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ihracat ürünlerinin karayolu ve demiryolu ile havalimanına ulaşımını da sağlayacağız. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yolumuzu 15,9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 348 metre uzunluğunda 8 köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yolumuz sayesinde zamandan 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise yılda 10 bin 168 ton azaltmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"ADANA VE MERSİN'DEN TRENLE 23 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK"



Havalimanının yapımı devam etmekte olan 'Mersin-Adana-Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı'yla entegre olacak demiryolu bağlantısı üzerinde ise çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına dikkat çeken Uraloğlu: "Tüm inşa çalışmalarımızı da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hattımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. Demiryolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana'dan hem de Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek" ifadelerine yer verdi.



"ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILMAYACAK"



Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kapatılacağına dair gerçeği yansıtmayan yalan yanlış haberlere de açıklık getirelim. Defalarca söyledik ama yine tekrar edelim Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta şu bizler havalimanımızı hakim rüzgar yönü açısından uygun olup olmadığına, arazinin türüne, zemin ve yer altı suyu durumuna, şehir merkezlerine uzaklık ve ulaşım imkânları gibi birçok yönden değerlendirerek bulunduğu yere inşa ettik. Bakanlık olarak yaptığımız etüt ve fizibilite çalışmalarıyla projelerimizi coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda hayata geçiriyoruz. 'Oraya yakın oldu, buraya uzak kaldı' diyerek şehirlerimizi ayrıştırmak manasız. Tam tersine iki şehri yeni bir ortak paydada bir araya getirmesiyle birleştirici bir proje. Çukurova Uluslararası Havalimanı bölgenin havalimanı. Ve adı da üstünde olduğu üzere uluslararası bir havalimanı olarak Adana, Mersin, Osmaniye, Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet edecek. Hiç şüphesiz Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bakanlığımızın üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğü Yeni İpek Yolu olarak nitelediğimiz Kalkınma Yolu Projesi hayata geçtiğinde önemi bir kat daha artacaktır. Bildiğiniz üzere bu projeyle Basra Körfezi'nde inşa edilmekte olan FAV Limanı'ndan başlayıp ülkemizde Şırnak Ovaköy'e, oradan da Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir ticaret koridorunu hayata geçiriyoruz. FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri Avrupa'ya ulaştıracak projenin geniş bir coğrafyaya fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Bu proje hayata geçtiğinde Çukurova Bölgesi Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki ilk duraklarından biri olacak ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkıları olacak. Bu noktada Çukurova Uluslararası Havalimanı da hem bölgemizin hem de ülkemizin havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına önemli bir yatırım oldu. Havalimanımız ile birlikte ülkemizin geleceğe açılan kanatları daha da büyümüştür" diyerek sözlerini tamamladı.

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