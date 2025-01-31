Bakan Uraloğlu: Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı bu yıl hizmete giriyor

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Edirne 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı eden herkese teşekkürlerini iletirken ahirete irtihal edenlere de rahmet diledi.

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yollardan Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırmaya, havacılıktan deniz taşımacılığına ve iletişime kadar son 23 yılda Türkiye’de birçok iş yaptıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Türk mühendislerinin projelendirdiği, ürettiği yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda. Önümüzdeki ay inşallah resmi olarak da görevini başlatmış olacağız. Hiçbir problem yok, gerekli testler yapılmış durumda.” ifadelerini kullandı.



EDİRNE’YE 50 MİLYAR ÜZERİNDE YATIRIM

Haberin Devamı

Edirne’ye yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Edirne bizim 92 yıl başkentlik yapmış serhat şehrimiz. Ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde Edirne'ye hizmet ettik. Bölünmüş yollarından, mevcut tren hatlarının yenilenmesine kadar.” diye konuştu.



KAPIKULE-ÇERKEZKÖY HATTI BU SENE HİZMETE AÇILACAK

Edirne’nin Kalkınma Yolu ve Orta Koridor’daki rolüne de dikkat çeken Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezinden başlayan Kalkınma Yolu Projesiyle, yine Çin'den başlayıp Londra'ya kadar uzanan Orta Koridor’un kesişim noktasında bulunduğunu ifade etti. Bu kapsamda inşa edilen Halkalı – Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule- Halkalı etapları olmak üzere 3 etaptan oluştuğunu anlatan Uraloğlu, “153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy arasını bu sene bitirerek hizmete açacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasına son vermeden önce AK Parti Edirne Kadın Kolları’nın yeni Kadın Kolları Başkanı’na ve yeni kurula başarılar diledi.