  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakan Uraloğlu açıkladı! Yüzde 30 indirim yapıldı
‹ Önceki Haber CFO'dan gelen bir mail, online toplantı ve kayıp 25 milyon dolar! Genel merkezi arayınca gerçek ortaya çıktı CFO'dan gelen bir mail, online toplantı ve kayıp 25 milyon dolar! Genel merkezi arayınca gerçek ortaya çıktı Sonraki Haber › İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomi politikasında değişiklik öngörmüyoruz İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomi politikasında değişiklik öngörmüyoruz

Bakan Uraloğlu açıkladı! Yüzde 30 indirim yapıldı

05.02.2024 - 11:43 | Son Güncelleme :
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yüzde 30 indirim yapıldı | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT olarak kampanya başlatıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, 11 ilde kalıcı konutların inşa süreci yürütülürken ulaşımda meydana gelen hasarların giderilmesi için ivedilikle çalışmalarını yürütüyor.

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ilk anından itibaren depremzede vatandaşların ulaşımın her modunda yanında olduklarını belirterek, depremin ilk anından itibaren PTT Genel Müdürlüğü eliyle, yurt içi ve yurt dışından gelen 43 bin 350 adet yardım kolisinin ücretsiz bir şekilde deprem bölgesine taşındığını hatırlattı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde depremin izlerini hep beraber sileceklerini ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, bakanlığa bağlı PTT Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesi için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Haberin Devamı
Uraloğlu paylaşımında, “Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT Genel Müdürlüğümüz eliyle yeni bir kampanya başlatıyoruz. Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KAMPANYA İLE BÖLGE TİCARETİNİN CANLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

İndirim kampanyası 6 Şubat 2024 tarihinde başlayarak 6 Mayıs 2024’e kadar sürecek. Bölge ticaretini canlandırarak deprem bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan kampanya ile depremzedelerin ihtiyaç duydukları ürünlere daha kolay ulaşmalarını sağlayacak. Böylelikle maddi manevi kayıplar yaşayan depremzedelere destek olunacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.013 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.