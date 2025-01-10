Bakan Uraloğlu açıkladı: Ege'de ticaret ve turizmi canlandıracak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Toplam 163 kilometrelik otoyoldan bahsediyoruz. Dolayısıyla ciddi bir emek var. Aydın-Denizli illerimizi birinci etapta birbirine bağlıyor. Tüm Marmara, Kapıkule sınır kapısına kadar bağlamış olacak. O anlamda bizim için kıymetli. Özellikle Denizli bölgesinde üretilen ürünlerin İzmir ve Aliağa limanlarına kısa sürede ulaşmasını sağlamış olacak.

86 kavşak var. 1.5-2 saat süren seyahat süresini 1 saatin altına indiriyoruz. Hem yakıt hem zamandan 7.4 milyar liralık tasarruf sağlamış olacağız. Kısa sürede kendisini amorti etmiş olacak. Karbon emisyon salınımını azaltarak çevreci projeyi hayata geçirmiş oluyoruz.

Pamukkale hem de sahil şeridindeki Didim, Akbük, Efes antik kentine ulaşımı geliştirerek daha güvenli sağlayarak turizme katkı sağlayacağız.

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Buralara biz bakıyoruz, işletiyoruz. İşletme masraflarının güncel olarak karşılanması için çalışma var, kamuoyunu bilgilendireceğiz.

İlerleyen zamanda Burdur, Antalya'ya kadar gidecek projemiz var. Ankara'nın 41 ilin bağlantısını sağlayan Kırıkkale'ye kadar otoyola başladık. Çanakkale Köprüsü'nü de bağlayacak olan Kınalı-Malkara Otoyolu'na bu sene başlayacağız.

SURİYE'YE HAVAYOLU SEYAHATİ

Suriye ile seyahatler için çalışma var, başlayacak ama zamanlaması var. Karşı tarafta muhataplıkta sıkıntı var. THY'nin ilk etapta seferleri söz konusu, sonra Suriye havayolları da uçacak. Tarih vermek için erken.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

16 yaşın altındaki gençlerimize bu anlamda sosyal medya erişimi konusunda belli kısıtlamaları getirmeyi planlıyoruz. Koruma refleksiyle, neyin ne olduğunu seçebilmeleri için yaş sınırından sonra daha serbestlik tanıyalım istiyoruz. Ailelerin geri dönüşleri çok çok iyi. Dünyadaki sürece biz de katılacak gençleri korumuş olacağız.

TÜRKSAT 6A GÖREVE BAŞLAYACAK

Haberleşme noktasında 5 uydumuz görev yapıyoruz. TÜRKSAT 6A yörüngesine yerleşti. Önümüzdeki günlerde devreye alarak ilk yerli ve milli haberleşme uydumuzu devreye alacağız. Daha fazla insana hizmet veriyor ve satıyor olacağız.