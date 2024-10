Bakan Uraloğlu: 61 bin 293 alan adı oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplam 61 bin 293 adet alan adının vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Toplam 402 bin 979 adet zararlı internet adresine son bir haftada 165.62 milyon erişim engellenmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Uraloğlu, siber güvenlik noktasında yazılımdan cihaz üretimine yerlilik ve millilik oranına çok önem verdiklerini, bu kapsamda birçok uygulama geliştirdiklerini söyledi. Gerçekleştirilen siber devriyelerle birçok zararlı yazılımın da engellendiğini belirten Bakan Uraloğlu, 7 saat içinde Türkiye'deki yaklaşık 838 bin 112 web sitesinin zafiyetlere karşı taramasının yapılabildiğini söyledi.

"2024 YILINDA TOPLAM 97 BİNİN ÜZERİNDE ZARARLI BAĞLANTI TESPİT EDEREK, ALTYAPI SEVİYESİNDE ERİŞİMLERİNİ ENGELLEDİK"



Savaşların artık bilişim dünyasındaki yerini aldığını ifade eden Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, kısa adıyla USOM eliyle yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleriyle siber tehditlere karşı mücadele halindeyiz. Kritik sektörlerde Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri, kısa adıyla SOME ile kurumlar bünyesinde kurumsal SOME'ler kurarak teknik seviyede ulusal siber güvenliğimize ilişkin organizasyonun şekillenmesini sağladık. USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 304 adet kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 873 siber güvenlik uzmanı ülkemizin sanal-siber sınırlarını koruyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplam 97 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek, altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik. Ayrıca USOM tarafından 2024 yılında toplam 12 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

"7 SAAT İÇİNDE TÜRKİYE'DEKİ YAKLAŞIK 838 BİN 112 WEB SİTESİNİN ZAFİYETLERE KARŞI TARAMASI YAPILABİLMEKTEDİR"



Siber güvenlik noktasında yazılımdan cihaz üretimine yerlilik ve millilik oranına çok önem verdiklerini söyleyen Uraloğlu, "USOM'da tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz 'Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule' gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Kritik kamu kurumları ile kritik altyapılar olmak üzere ülkemizin internete açık kaynaklarına ilişkin zafiyet taraması ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik izleme faaliyetlerini ise Kasırga projesi ile gerçekleştiriyoruz. Toplamda 131 farklı 'Kasırga' taramasında 284 adet farklı portun servis ve zafiyet taraması haftalık olarak USOM tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu taramalarda 894 farklı zafiyet tasarımı kullanılmaktadır. Ayrıca USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki yaklaşık 838 bin 112 adet kritik kapsamda bulunan web sitesinin zafiyetlere karşı taraması yapılabilmektedir. Atmaca projesi ile de yüzlerce zafiyete ait risk engellenmektedir" ifadelerine yer verdi.

"61 BİN 293 ADET ALAN ADININ VATANDAŞLARI DOLANDIRMAYA YÖNELİK OLTALAMA OLARAK KULLANILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"



Yaklaşık 17 milyon IP adresinin düzenli olarak taramasının yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Ayrıca, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile toplam 61 bin 293 adet alan adının vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Toplam 402 bin 979 adet zararlı internet adresine son bir haftada 165.62 milyon erişim engellenmiştir. Yine son bir haftada 2 bin 348 adet yani ağ saldırısı USOM'a raporlanmış ve gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.

"ARTIK FÜZELER FIRLATILMADAN, TANKLAR SINIR ÖTESİNE GEÇMEDEN ÖNCE HEDEFLİ SİBER SALDIRILAR YAPILIYOR"



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Yusuf Tancan yaptığı konuşmada sınırların ortadan kalktığı bir dünyaya doğru ilerlendiğini belirterek, "Dünya genelindeki tehdit aktörleri siber casusluk ve siber terör gibi faaliyetlerle siber uzayda yerini almakta, coğrafi sınırlardan bağımsız bir şekilde hem siber ortam hem de fiziksel ortama yönelik tehditler oluşturabilmekte. Geçmişte merak, eğlence veya şöhret amacıyla yapılan faaliyetlerin günümüzde devletler düzeyinde bir suç endüstrisine dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Siber güvenlik dünyası hibrit savaş çağına adım atmış durumda. Artık füzeler fırlatılmadan, tanklar sınır ötesine geçmeden önce hedefli siber saldırılar yapılıyor. Korku, panik ve kaos oluşturmak amacıyla kritik alt yapılar hedef alınıyor" ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA VERİLERİMİZİ KENDİ SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE TUTMAMIZ LAZIM"



Verilerin artık Türkiye'de depolanması gerektiğine dikkati çeken Binali Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:



"Çünkü siz basit bir arama motorundan girip bir bilgi alacaksınız, o sırada ya Hollanda'ya ya Bulgaristan'a gidiyorsunuz. O sırada size oltayı takıyorlar ve bilginizi oradan çekip, daha sonra zarar verebiliyorlar. Bu da aslında bakanlığımızın öncelikli stratejilerinden biri olmalı. Burada niye dışarı gitmiş veri merkezleri? Saklaması daha ucuz olduğu için. Bilginin çalınması, onun vereceği zararı işin içerisine kattığınızda o saklamadan alacağınız paranın hiçbir kıymeti yok. Onun için mutlaka verilerimizi kendi sınırlarımız içerisinde tutmamız lazım."



17. Uluslararası Bilgi Güvenliği Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Yusuf Tancan ve Türkiye'nin 65. Başbakanı Binali Yıldırım katıldı.