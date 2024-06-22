Bakan Şimşek'ten motokurye ve garsonlara muafiyet müjdesi | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, garson ve motokuryelere yönelik olarak verilen bahşişlerden KDV kesilmesine yönelik yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Mevcut durumda herhangi bir restorandan uygulamalar vasıtasıyla yemek sipariş edilse ve yemeğin tesliminden sonra değerlendirme aşamasında yine uygulama üzerinden bahşiş verilirse bu bahşişten Katma Değer Vergisi kesiliyordu.

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Yapılacak düzenlemeyle birlikte uygulama üzerinden verilen bahşişlerden KDV alınmayacak.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak.

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