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Bakan Şimşek'te öğrencilere tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Öğrenci#Tebrik
Bakan Şimşekte öğrencilere tebrik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 14:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi.

Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu.

Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz.

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#Mehmet Şimşek#Öğrenci#Tebrik

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