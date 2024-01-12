Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşme devam edecek | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi verisine ilişkin olarak "Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek mesajında şunları dedi:



Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir.

Haberin Devamı

VERGİ TEDBİRLERİNİ SIKILAŞTIRIYORUZ

Şimşek ayrıca X.com hesabından yaptığı açıklamada "Kayıt dışılıkla mücadele, kırmızı çizgimiz. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerimizi sıkılaştırarak almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz hem sahada hem de veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Etiketler