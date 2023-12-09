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Bakan Özhaseki: "Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız"

09.12.2023 - 11:30 | Son Güncelleme :
Bakan Özhaseki: "Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız" | Genel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremden etkilenen bölgelerde inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen bölgelerde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra şehirlerin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirleri eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa etmeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Özhaseki, “Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde rezerv alanda ve yerinde dönüşüm sahasında konut inşasına devam eden Bakanlık, depremlerde zarar gören şehirlerin merkezlerinin ve kent meydanının yapımına da başladı. Bu kapsamda Adıyaman şehir merkezinin inşa çalışmaları hızla sürüyor.

“ŞEHİR MERKEZLERİMİZİ ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞTURACAĞIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan şehir merkezlerini eski canlılığına kavuşturacaklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Depremden etkilenen şehirlerimizde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra; şehirlerimizin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirlerimizi eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.


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