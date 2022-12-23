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Bakan Nebati TÜROFED'le bir araya geldi

23.12.2022 - 16:25 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati TÜROFED'le bir araya geldi | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜROFED yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sektör odaklı görüşmelerini sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sektöre odaklı görüşmeler kapsamında TÜROFED'le görüştü. Bakan Nebati "Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerimizle istişare odaklı görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Sektör odaklı görüşmelerimizi bugün de gerek cari işlemler dengesine gerekse istihdama katkı sağlayan turizm sektörünün değerli temsilcilerinden biri olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)’nun yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek sürdürdük.

Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerimizle istişare odaklı görüşmelerimize devam edeceğiz.


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