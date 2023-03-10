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Bakan Nebati: Toplam istihdam rekor seviyeye ulaştı

10.03.2023 - 12:39 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Toplam istihdam rekor seviyeye ulaştı | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme, işsizlik ve sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, istihdamın 31,8 milyona ulaştığını ve rekor kırdığını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz bu yılın Ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürmüştür.

Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7’ye gerilemiştir.

Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz.


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