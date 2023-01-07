  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik
‹ Önceki Haber Bakan Kurum afetzedelere konuk oldu Bakan Kurum afetzedelere konuk oldu Sonraki Haber › ASELSAN’dan 59.4 milyon euroluk sözleşme ASELSAN’dan 59.4 milyon euroluk sözleşme

Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik

07.01.2023 - 12:26 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince 2022 yılında yürütülen denetimlerde, 77.610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207.958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi sistemine ilişkin incelemelerin kararlılıkla devam ettiğini ve 76 milyar lirayı aşkın kaçağın önlendiğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, bir asrı aşan kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı bir şekilde devam ediyor.

2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık.

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince 2022 yılında yürütülen denetimlerde, 77.610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207.958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik.

Tamamlanan incelemeler sonucunda, başta sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma olmak üzere vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle 23.780 mükellef hakkında 24.466 adet vergi suçu raporu düzenleyerek ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza; üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak katkı sağlayan mükelleflerimizi yaptığımız düzenleme ve teşviklerle destekleyecek, uyguladığımız politikalarla istikrarlı ekonomik gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
997 TL        
DOLAR
1.012 TL        
EURO
1.015 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.