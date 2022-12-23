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Bakan Muş: Fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır

23.12.2022 - 16:39 | Son Güncelleme :
Bakan Muş: Fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek fiyat artıranlara yönelik denetimlerin yoğunlaştığını söyledi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır.

Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

Konuyu yakından takip ediyoruz.

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz.

Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.


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