Bakan Kurum: Arsa kuralarını çekmeye başladık | Genel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık. Hayırlı olsun" dedi.

Milyonlarca kişinin ilgi gösterdiği İlk Evim İlk Arsam kampanyası kapsamındaki 1 milyon altyapısı hazır arsa için kura çekimleri bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık. Hayırlı olsun" dedi.

İlk Evim Arsa projemizde bugün Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Bilecik, Bitlis'te müstakil arsa kuraları çekiliyor.

1 milyon altyapısı hazır arsamız için kuralarımızı çekmeye başladık.

Hayırlı olsun. https://t.co/Oony8fm1AW — Murat KURUM (@murat_kurum) February 1, 2023

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