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Bakan Kurum afetzedelere konuk oldu

07.01.2023 - 12:24 | Son Güncelleme :
Bakan Kurum afetzedelere konuk oldu | Genel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde afetzedeler Boz Ailesi’nin evine konuk oldu, Fatma Deniz ile sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında evleri yanan vatandaşları TOKİ eliyle yapılan yeni konutlarında ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyarette bulunduğu evlerde çocuklara çeşitli hediyeler verirken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Güzelyalı Mahallesi’nde yangından etkilenen ve yeni evlerine kavuşan Boz Ailesi’nin misafiri olan Bakan Kurum ve beraberindekiler, burada ailenin hazırladığı yer sofrasının konuğu oldu. Ünzile Boz ve eşi Ahmet Boz ile yangın afetinden bugüne yaşanan süreçle ilgili sohbet ettiler.

Bakan Murat Kurum, daha sonra Ulukapı Mahallesine geçerek burada yangın afeti sonrasında inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yangında zarar gören evlerin yerine yenilerini bir yıl içerisinde yenilediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın burada an be an takibi olduğu, ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa bil fiil kendisi de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak, üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz. Sizlerin dualarını alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu.” dedi.

“ESKİ MUHTARDAN BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR: BÖYLE HİZMETİ KİMSE YAPMADI”

Bakan Kurum, ziyarette bulunduğu evlerde çocuklara oyuncak hediye etti ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakan Kurum, ziyaret sırasında Güzelyalı Mahallesi’nde çok eski yıllarda muhtarlık yapan Hasan Boz ile bir süre sohbet etti. Eski muhtar Hasan Boz, yangın afeti sonrasında Güzelyalı Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bundan iyisi olamaz, muhtarlık yaptım ben. Sizlerin verdiği hizmeti hiç biri vermedi. DSP’de, CHP’de, hepsinin döneminde muhtarlık yaptım ben. O dönemde, buraya Köy Hizmetleri’nin aracını getirdik, iki gün sonra gittiler, bir gün çalışmadılar. Bunu da gördük biz. Yani burada siyaset, politika konuşmuyoruz. Ben gerçekleri, başımdan geçenleri konuşuyorum.” dedi.

Sohbet sırasında burada bulunan bir Ahmet Boz ise, “Bizim devletimizden zarar gelmez. Bir sene evvelden dediğin gibi de Allah bin kere razı olsun sizden, Cumhurbaşkanımızdan.” dedi.

Bakan Kurum ise, “Allah sizleri eksik etmesin.” derken, eski muhtar ise “Sizleri de eksik etmesin.” karşılığını verdi. Bakan Kurum konuşmasının devamında, “Cumhurbaşkanımız burada an be an takibi oldu. Ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa, bilfiil kendisini de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz, dualarınızı alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu.” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, yangından etkilenen ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kalemler Mahallesi’ndeki Ayşe Akça'nın yeni evini de ziyaret ederek kendisiyle sohbet etti.

Ardından Karavca Mahallesi’ne geçen Bakan Kurum, mahalle muhtarı Ahmet Ali Karakaya'dan yapımında sona gelinen konutlarla ilgili bilgi aldı.

“FATMA DENİZ: EVİMİN YAPILACAĞINA SÖZ VERMİŞTİNİZ. ALLAH RAZI OLSUN”

Ziyaretine Ulukapı Mahallesi’nde devam eden Bakan Kurum, burada yapılan konut ve ahırları inceledi. Evi yanan vatandaşlardan Fatma Deniz ile konuşan Bakan Kurum, “İyi misiniz, oturdunuz mu evinize. Güle güle oturun. Allah daha güzel günler nasip etsin. Bir daha acı günleri Allah kimseye yaşatmasın.” dedi. Fatma Deniz’de, “Evim tamamen yandı. Bizim ev orada. 8 Mart 2022’de geldiniz, baktınız, ben sizinle konuştum. O zamanda söz vermiştiniz. Sağ olun Bakanım, benim ev yapılacak mı diye sormuştum. Siz de söz vermiştiniz. Kendi yerimize yapılmadı ama olsun burada iyi çok güzel oldu. Çok memnunuz. Allah razı olsun.” diye konuştu. Bakan Kurum’da, Fatma Deniz’e cevap olarak, “Orada demek ki yapılamıyor, mülkiyet problemiyle ilgili. Burası daha iyi, daha güzel oldu. Allah sizden razı olsun. Güle güle oturun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var.” ifadelerini kullandı.


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