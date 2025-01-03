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Bakan Kacır'dan enflasyon yorumu

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#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Piyasa
Bakan Kacırdan enflasyon yorumu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 13:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fiyat istikrarının, yatırımların hızlanması için de değerli olduğunu belirterek, "2025'te enflasyonda düşüş hızlandıkça, yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında daha fazla mesafe katedeceğiz." ifadesini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Geçen yıl sonunda aylık tüketici enflasyonunun yüzde 1,03 gerçekleştiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 44,4'e (mal enflasyonunun yüzde 36,1'e, temel mal enflasyonunun yüzde 27,4'e) gerilemiş olması dezenflasyon sürecinde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Üretici enflasyonunun aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 28,5 düzeyine inmesi de dezenflasyon sürecindeki gelişmeyi teyit ediyor. Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli. 2025'te enflasyonda düşüş hızlandıkça, yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında daha fazla mesafe katedeceğiz."

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#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Piyasa

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