Bakan Kacır: Kazanımlarımızdan asla geri adım atmayacağız

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır SAHA EXPO'nun son gününde firmaları ziyaret etti. Bakan Kacır, “TUSAŞ yerleşkesinde, hali hazırda üretim çalışmalarını sürdüren yol arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde de, onlarda da daha kuvvetli bir kararlılıkla çalışma azimlerinin sürdüğünü müşahade ettim. Savunma sanayinde bu günlere kolay gelmedik. Büyük bir çabanın, emeğin, dökülen alın terinin, akıl terinin sonucu Türkiye savunma sanayinde bu muazzam başarı hikayesini gerçekleştirdi. Bu kazanımlarımızdan asla geri adım atmayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde ki SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Töreni’nin ardından firmaları ziyaret etti. Bakan Kacır, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır "Savunma sanayinde bugün 3 bin 500’e yakın firmamız var. 90 bine yakın çalışanımızla, Türkiye’nin istiklali için, istikbali için, dostlarımızın güvenle, itibatla, hasımlarımızın da endişeyle takip ettiği savunma sanayi sistemlerini geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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‘TERÖR SALDIRISI BİZLERİ YILDIRMAYACAK’

Bakan Kacır, "Bugün SAHA EXPO Fuarı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırladık. Sayın Cumhurbaşkanımız en güçlü ifadelerle aslında, Türkiye’nin milli savunma sanayi yolculuğunu, kuvvetli şekilde himaye etmeyi sürdüreceklerini ve hep birlikte tam bağımsız Türkiye ideali doğrultusunda, azimle, gayretle, kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğimizi ifade ettiler. Elbette 2 gün önce, TUSAŞ yerleşkesinde Ankara’da yaşadığımız menfur terör saldırısı bizleri yıldırmayacak. Bu saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza, ben bir kere daha Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Dün yaralılarımızı da ziyaret etme imkanımız olmuştu. O ziyaretlerde gördüm ki kendileri de bir an önce şifalarına kavuşup, yeniden işlerinin başına dönmeyi arzu ediyorlar. Türkiye’nin hava platformlarında, deniz araçlarında, kara araçlarında, uzay-uydu sistemlerinde elde ettiği kazanımların ne kadar kıymetli olduğunun bütün Türk milleti bilincinde, farkında. Bu fuarda da bin 400’e yakın firma katılım gösteriyor. Bunun 700’den fazlası Türk firması. Bir o kadar da yabancı firmanın standaları var ve fuara katılan herkes aslında Türkiye’de ne kadar büyük bir ekosistemin kurulmuş olmasını da müşahade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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‘6,5 MİLYAR DOLARA YAKIN SÖZLEŞME İMZALANDI’

Bakan Kacır, “Burada 6,5 milyar dolara yakın sözleşme imzalandı. 4,5 milyar doları ihracat sözleşmeler. Bu da aslında Türk savunma sanayinin bütün dünya tarafından ne kadar yakından izlendiğini ve geliştirdiğimiz sistemlerin rekabet gücünü ispat ediyor. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak savunma sanayindeki yüzlerce, binlerce firmayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu fuara katılan firmaların çok önemli bir kısmı bugüne kadar TÜBİTAK'tan, bakanlığımızın AR-GE teşviklerinden, yatırım desteklerinden yararlanmış ve nihayetinde de elde ettikleri desteğin misli misli fazlasını Türkiye'de katma değere dönüştürmüş firmalarımız. Nitelikli istihdam sağlayan firmalarımız. Türk savunma sanayi bir yandan istiklalimiz için, istikbalimiz için bu başarıyı ortaya koyarken bir yandan da artık ekonominin itici gücü haline gelmeye başladı. 6 milyar doları aştı son 12 ayda gerçekleştirdiğimiz ihracat. Bu yılsonu itibariyle, 6 buçuk milyar dolara yakın bir ihracat düzeyini yakalamış olacağız. Tüm yönleriyle savunma sanayi özetle milletimizin ve bizlerin göz bebeği olmaya devam edecek"

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‘İLK TOHUMLARI MİSAFİR BAKANLARIMIZLA BİRLİKTE EKMİŞ OLACAĞIZ’

İlk defa yapılacak olan Türk Devletler Teşkilatı’nın ‘Sanayi, Bilim, Teknoloji İnovasyon Bakanları Toplantısı’ndan bahseden Bakan Kacır, “Türk Devletler Teşkilatı’nın ilk ‘Sanayi, Bilim Teknoloji İnovasyon Bakanları Toplantısı’na İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Tabii ilk toplantı olması bizim için çok değerli. Biz arzu ediyoruz ki Türk Devletler Teşkilatı’nda sayın liderlerimiz düzeyinde, devlet başkanlığımız düzeyinde, ortaya konan işbirliği iradesini özellikle sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarını da hızla yaygınlaştıralım. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki atacağımız adımlarla Türk devletleri bünyesinde ortak teknoloji altyapıları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, organize sanayi bölgeleri inşa etme imkanımız olacak. Ortak yüksek teknoloji projeleri geliştirme, yapay zeka gibi yenilikçi alanlarda ortak programlar başlatma imkanımız olacak. ‘Türkçe Büyük Dil’ modeli önemli bir çalışma alanımız. Bütün bu alanlarda inşallah yarın ilk tohumları misafir bakanlarımızla birlikte ekmiş olacağız ve ümit ediyorum ki hızla bu tohumların yeşerdiği Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, bu alanlarda iş birliklerini güçlendirdiğimiz adımları da hep birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.